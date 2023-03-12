Hadi Özışık, ‘anket’ diye bahis sitesi oranlarını yutturmuş

AKP’li gazeteci Hadi Özışık, ‘anket‘ diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 60,5’le kazandığı bahis sitesine ait oranları programına katılan Osman Diyadin’e anlattırdı.

Hadi Özışık, bahis sitesindeki sonuçları anket diye paylaştı. (YouTube)

Özışık’ın programına aldığı Osman Diyadin, söz konusu ankette Erdoğan’ın yüzde 60,5, ‘millet ittifakı’ cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nunsa yüzde 32,4 aldığını iddia etti.

Diyadin devamında, “Bu herhangi bir anket veya bahis şirketi olarak yorumlanmasın tamamen dışarıdan yapılan sonuçlar bunlar” dedi.

Özışık buna karşılık, “Yüzde 60,5 Tayyip Erdoğan diyor Diyadin… Valla yarın bütün o fondaş medya, işte…” diye sürdürdü.

Diyadin, programda söz konusu anketin kuruluşunu verince, gerçek açığa çıktı.

Kuruluşun adı, ‘Election Betting Oddsanket.’ Teyit, araştırınca söz konusu şirketin bahis sitesi olduğu ortaya çıktı. Şirket, 2019 seçimlerinde de gündem olmuştu. Burada da AKP’li adaylara yüksek oranlar verseler de belediyeleri CHP’liler kazanmıştı.

Özışık kardeşlerin organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında aracılık yaptığı iddia edilmiş, Hadi Özışık bu iddiaları “Ne Peker’le ne Soylu’yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kat’a” sözleriyle yalanlamıştı. Peker bunun üzerine Hadi Özışık’la yaptığı görüntülü telefon görüşmelerini Twitter’dan paylaşmıştı. Özışık görüntülerinin yayınlanmasının ardından, “Soylu’nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm” diyerek özür dilemişti.

Videoları ‘tuzak’ olarak nitelendiren Soylu ise Özışık kardeşler hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ gerekçesiyle 19 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunmuştu.