İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yürütmeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, millet ittifakı adayının seçimi kazanması halinde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığıyla belediye başkanlığı görevlerini aynı anda yürütmeyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: CHP

TV100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz’ın sunduğu Memleket programına konuk olan Kuşoğlu, seçimlerin hemen ardından İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa iki belediyenin AKP’ye geçeceğini belirterek, bu konuda Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere göre bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

İmamoğlu ve Yavaş’ın 14 Mayıs’a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek olmadığını kaydeden Kuşoğlu, şunları aktardı:

“Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklar. ‘Belediyelerde yapılacak işler var’ denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.”

Ne olmuştu?

Millet İttifakı, 6 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i masaya döndüren Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması formülünün ise altılı masadaki diğer beş partinin lideri ve cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda olacağı belirtilmişti.