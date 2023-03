Oscar yarışında başa baş mücadele: Kimi seçseniz ötekinin hakkı kalacak

Bu yıl Oscar ödüllerinde aday filmler ve oyuncu performansları o kadar güçlü ki kimi seçerseniz seçin birilerine haksızlık olacak. İşte En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorilerinde başa baş mücadele veren favori adaylar.

En İyi Kadın Oyuncu

Michelle Yeoh (solda), Cate Blanchett

Alman senfoni orkestrasında şeflik yapan ilk kadın Lydia Tár’ın hikayesinin anlatıldığı ‘Tár‘ filminde başrolü Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett canlandırıyor. Blanchett bugüne kadar, üçü yardımcı oyunculuk, beşi başrol olmak üzere sekiz kez Oscar’a aday oldu. Her iki kategoride de birer ödülü var. Tar’da da çok başarılı bir performans sergiledi, üçüncü ödülünü almaması için önünde hiçbir engel yok. Michelle Yeoh hariç!

Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, yıl boyu konuşulan ‘Everything Everywhere All at Once’ filmindeki performansıyla Oscar’ın en güçlü ikinci adayı. Gücünü yalnızca performansından değil etnik kökeninden de alıyor. Kapsayıcılık konusuna her zamankinden daha çok önem veren Oscar jürisi, ilk kez Asyalı bir oyuncuya Oscar vererek tarih yazmak isterse ödül onun olacak.

En İyi Erkek Oyuncu

Brendan Fraser (solda), Austin Butler

ABD’li oyuncu Brendan Fraser yıllar sonra ‘The Whale’ (Balina) filmiyle sinemaya döndü. Fraser, filmde pis, darmadağınık dairesini asla terk etmeyen ve Zoom dersleri sırasında kamerasını kapalı tutan eşcinsel edebiyat profesörü Charlie’yi canlandırıyor. Rolü gereği 270 kilo olması gereken oyuncu, kilonun tamamını alamayınca protezle şişmanlatılmıştı.

Fraser bu rolün altından başarıyla kalktı Oscar’ı hak ediyor. Ama Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley’nin hayatını anlatan Elvis filminde başrolü oynayan Austen Butler da yarışta ondan geride değil. Kararı Akademi verecek.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jamie Lee Curtis (solda), Kerry Condon

Jamie Lee Curtis, ‘Everything Everywhere All at Once’ filminde Amerikan Vergi Dairesi (IRS) müfettişi Deirdre Beaubeirdre’i canlandırıyor ve bu rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday. ABD’li oyuncu 45 yıllık kariyerinde Oscar’a ilk kez aday oldu. Ancak çok da heyecanlanmış olmayacak ki geçtiğimiz günlerde törene katılmayacağını açıkladı. Sebep? Curtis erken yattığını, o saatlerde çoktan uyumuş olacağını açıkladı. Şimdi Türkiye’de Oscar törenini izlemek için sabahlayanlar düşünsün!

Jamie Törene gelse de gelmese ödülü hak ediyor. Ama en az onun kadar güçlü bir diğer aday da, ‘Banshees of Inisherin’ filminde ‘Siobhán Súilleabháin’ karekterini canlandıran Kerry Condon. Condon da Curtis gibi Oscar’a ilk kez aday oluyor.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Ke Huy Quan (solda), Barry Keoghan

Güçlü aday Ke Huy Quan, ‘Everything Everywhere All at Once’ filminde hayata bir değil iki değil üç kez gelen Waymond Wang’ı canlandırıyor. Yapımcılar bu ‘oyuncaklı’ rolü kimin oynayacağına zor karar vermişler, görünen o ki doğru karar vermişler.

İpin öbür ucundan çeken Barry Keoghan, ‘Banshees of Inisherin’de saf bir genç olan ‘Dominic Kearney’yi oynuyor. Hem de ne oynamak. Bakalım Akademi bu zor yarışı nasıl oylayacak?

Diken’in de söyleyecek bir sözü var, naçizane

Brendan Gleeson (solda), Colin Farrell

İrlanda İç Savaşı’nı arka planda belli belirsiz kullanarak iki yetişkin erkeğin bozulan arkadaşlığını anlatan Banshees of Inisherin, hikayesiyle, yönetiminiyle, sinematografisi ve oyuncularıyla yılın en güçlü filmlerinden biri. Akademi de bunu kabul etmiş; film dokuz dalda Oscar aday.

Aralarında En İyi Erkek Oyuncu (Colin Farrell) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brendan Gleeson) da var. İzleyenler (şu anda sinemalarda gösterimde) her ikisinin de nasıl ‘döktürdüğünü’ görüp hakkını teslim etmiştir.

Yarım akıllı ancak kocaman kalpli ‘Padraic’i canlandıran Colin Farrell çok iyi ama biz Brendan Fraser (Balina) ve Austin Butler’ı (Elvis) daha şanslı gördüğümüz için onu ‘çekişen ikililer’ arasında saymadık. Peki Brendan Gleeson’ı neden Ke Huy Quan ve Barry Keoghan’ın olduğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu favorileri arasında göstermedik?

Çünkü Brendan Gleeson basbayağı başrolü oyunuyor. Hatta zaman zaman Colin Farrell’ın da önüne geçen bir performans sergiliyor. Aslında bunu Akademi de düşündü ancak sonunda bir filme iki başrol adaylığı vermemek için Farrell’ı seçti.

Sizin ‘En İyi Film’iniz hangisi?

Saat yönünde sol alttan: Fabelmanlar, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Inisherin’in Ölüm Perileri

Gelelim Oscar gecesinin en çok beklenen ‘En İyi Film Ödülü’ne. Akademi 2009 yılına kadar bu kategori için beş film seçiyordu. Sonrasında sayı 8-10 arasında değişmeye başladı. Bu yıl da 10 film yarışıyor.

All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok), Avatar: The Way Of Water (Avatar: Suyun Yolu), The Banshees of Inisherin (Inisherin’in Ölüm Perileri), Elvis, Everything Everywhere All At Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda), The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triange of Sadness (Hüzün Üçgeni, Women Talking (Kadınlar Konuşuyor).

Favori adaylar ise Fabelmanlar, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, Her Şey Her Yerde Aynı Anda, Inisherin’in Ölüm Perileri.