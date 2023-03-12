Kılıçdaroğlu ‘Şero’ya söz verdi: Yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım

CHP Genel Merkezi’nde ’emektar Şero’yla bir araya geldiğini belirten millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağını söyledi.

Fotoğraf: Instagram

‘Şero’ 2005’ten CHP Genel Merkezi binasında yaşıyor.

Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından şunları kaydetti:

“Şero ile bir araya geldik. 2005 yılında dünyaya gelen Şero’yu halkımız ‘sosyal demokrat kedi’ olarak tanıdı. Bilirsiniz, kediler mekanı sahiplenir. Ve bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. Burayı da en çok sahiplenen Şero’dur. Kapılar ona hep açıktır. Malum kediler kapalı kapıları sevmez. O istediği yere girer çıkar; sonsuz bir seyahat özgürlüğüne sahiptir. İstediği yerde dolaşır, istediği yerde dinlenir, istediği yerde uzanır. Canı ne isterse onu yapar. Bazen TV’de yanımızda boy gösterir, bazen toplantımızı böler. Hep de dikkatleri üzerine çeker.

Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Bugün de ona son çalışmalarımızı anlattım. Şero’ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım. Yolda beraber yürüdüklerimizi, herkesi, gencini yaşlısını kedisini çiçeğini böceğini yürekten seveceğiz. Çünkü şefkat erdemdir.”

Türkiye’de kedi ve köpek mamaları ‘lüks tüketim’ sayıldığı için yüzde 18 KDV’ye tabi.