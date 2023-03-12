LGS sınavı 4 Haziran’da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 4 Haziran’da yapılacağını duyurdu.

LGS sınavı 4 Haziran’da. (AA)

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS’de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nun yarın “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanacağını belirtti.