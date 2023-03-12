Meteoroloji’den 57 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 il için ‘turuncu’, 33 il için de ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor.

Harita: MGM

Günlük rapora göre yağışlar, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olacak.

Rüzgarın, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Diğer yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli olunması çağrısı yapıldı.