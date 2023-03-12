İzmirli depremzedelere ‘Bir haftada konteynerleri boşaltın’ talimatı

İzmir depreminin ardından Bayraklı’da kurulan konteynerkente yerleştirilen depremzedelerden, bir hafta içinde konteynerleri boşaltmaları istendi. Kalıcı konut sorunu hâlâ çözülemeyen depremzedeler, duruma tepkili.

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İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından Bayraklı’da kurulan geçici konaklama merkezinde yaşayan İzmirli depremzedelerin sorunları bitmiyor.

ANKA’nın haberine göre depremin ardından kurulan konteynerkentte yaşayan depremzedelerin kalıcı konut sorunu aradan geçen 28 ayda çözülmezken, depremzedelere geçen pazartesi günü tebligat gönderilerek bir hafta içinde konteynerleri boşaltmaları istendi.

Konteynerkentte kalan depremzedeler, bugün bir araya gelerek tahliye kararına tepki gösterdi.

Depremzede Salim Eti: “Devlet büyüklerimiz geldi, bize söz verdi. Devlet olarak güçlüysen verdiğiniz sözün esiri olmayın. Yeter. Bir sürü deprem konutlarını ona buna peşkeş çekiyorsun. Burada oturanlara TOKİ şartlarında versinler, sunsunlar. Ödeyen öder. Ödemeyene yer sunsunlar. Ama kendilerine esir etmesinler.”

Depremzede Hale Çekiç: “Beş gün içinde çıkarılmam isteniyor. Benim annem, buradayken vefat etti. Babam ise 2015 yılında vefat etmişti. Ben, tek başıma yaşıyorum. Çıkacağımı söylüyorum ama beş günde çıkamam. Şimdi ben, devlet büyüklerimize soruyorum. Çıkarma işleminde bir yanlışlık var. Buradaki insanları çıkaracağınıza, deprem oldu, enkaz altındakileri çıkaracaktınız. Kızılay çadırını çıkaracaktınız. Deprem oldu, kolluk kuvvetleri çıkaracaktınız. Bizi buradan çıkarmak güzel. Süsleme yapıyorsunuz medyada. Deprem bölgesindekileri buraya, İzmir’imize getiriyoruz. Sen, İzmir’deki vatandaşı dışarıya atıyorsun. Ben, beş günde nereden ev bulayım?”