CHP’den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması: Yol haritası eksiksiz uygulanacak

CHP, geçiş sürecinin yol haritasındaki tüm maddelerin uygulanacağı vurguladı. Açıklama partinin genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun sözlerinin sosyal medyada tartışılmasının ardından geldi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu TV100’de katıldığı programda CHP’li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığına ilişkin soruyu cevaplamıştı. Kuşoğlu, tartışmalara neden olan açıklamasında şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. ‘Belediyelerde yapılacak işler var’ denilerek bir karar alınırsa Mart 2024’e kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar.”

Kuşoğlu’nun sözlerinin sosyal medyada tartışma konusu olması üzerine CHP’den açıklama geldi.

Partiden yapılan açıklama şöyle: “Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları tarafından, 6 Mart 2023 tarihinde imza altına alınan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası’ metni, tüm maddeleri ile eksiksiz uygulanacaktır” denildi.