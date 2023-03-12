Valilik talimatı: Gönüllü avukatlar çadır kentlere alınmadı

Depremzedeleri hukuki hakları konusunda bilgilendirmek için Adıyaman’a giden bir grup gönüllü avukat, AFAD yetkilileri tarafından “Valilik talimatı var” denilerek çadır kentlere alınmadı.

Fotoğraf: AA

ANKA’nın haberine göre bir grup avukat, deprem sonrası yurttaşlara hukuki hakları konusunda bilgi vermek için gönüllü olarak Adıyaman’daki bir çadırkente gitti.

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’dan deprem bölgesine giden avukatların çadır kente girişine, AFAD yetkililerince “Valilik talimatı var” denilerek izin verilmedi. Bunun üzerine avukatlarla AFAD yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

Bir avukat, AFAD yetkilisine, “Başınız sıkıştığında, hukuki olarak zora girdiğinizde sizin de avukata ihtiyacınız var. Buradaki insanların da avukata ihtiyacı var” derken, başka bir avukatsa şöyle tepki gösterdi: “Hiç kimsenin mahremine girmek için gelmedik biz buraya. Neden ‘Burada ne yapacaksınız, insanlara ne anlatacaksınız’ diye sormuyorsunuz? Valilikten size verilen bir talimat var. Bu talimatın neden verildiğini hiç sorguladınız mı, düşündünüz mü? Biz, burada gönüllüyüz, sizin gibi.”

AFAD yetkilisi, avukatların şikayetlerini kendisine değil üst yönetime anlatması gerektiğini belirtirken, bir avukat ‘üst yönetimi bulamıyoruz’ diye isyan etti: “Üst yönetim yok. Vali bulamıyorsun, kaymakam bulamıyorsun. Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok, buradaki valilerden kaynaklanıyor.”