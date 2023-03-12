AKP, milletvekili listesinin en az yarısını yenileyecekmiş

AKP’li kurmaylar, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili listelerinin en az yarısının yenileneceğini belirtti.
Yetkililer, ortak listeyle ilgili olarak “Karar verdiğimizde MHP ile anlaşmamız 3 dakika sürer” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’i feshederek seçim kararı aldı. Erdoğan’ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar da Resmi Gazete’de yayınlandı.
Gelişmeler sonrası partiler de milletvekili listesi hazırlıklarına başladı.
Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre seçmenin ‘değişim beklediğini’ belirten AKP kurmayları, yeni listelerde mevcut isimlerin en az yüzde 50’sinin değişebileceğini söyledi.
MHP’yle ortak liste konusunda henüz son noktanın konulmadığını belirten kurmaylar, “Karar verdiğimizde MHP ile anlaşmamız 3 dakika sürer” dedi.