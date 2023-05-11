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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Mayıs 2023

Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu: Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz

MAK başkanı: Muhalefetin işi son derece kolaylaştı

Erdoğan, İnce’nin çekilmesine üzülmüş

İki seçimde kullanılan ‘paralel site’ ortaya çıktı: 2023 için güncellenmiş

KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında

KONDA Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.


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MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın

Yöneylem’in son anketi: Kılıçdaroğlu kazanmaya çok yakın

Erdoğan’dan seçime üç kala ‘Kürt kardeşlerim’ mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere üç gün kala Twitter’dan paylaştığı mesajla Kürt yurttaşlara seslendi.

Bugün açıklanan son üç anket ne diyor?

Sinan Oğan, adaylıktan çekilme iddiasını yalanladı

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, adaylıktan çekileceğine yönelik iddiayı yalanladı.

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Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Erdoğan, tehlikeli çıkışlarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Millet size ülkesini teslim etmez” dedi. Erdoğan, daha önce de, “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmezdemişti.

Muhalefetin ekonomi kurmayları: Tüzel kişilere döviz satışı durduruldu

Muhalefetin ekonomi kurmayları arasındaki CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota’nın da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve ekonomistler, tüzel kişilere döviz satışının durdurulduğunu belirtti.

Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söyledi.

Bakan Koca, Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı.

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Erdoğan, İnce’nin çekilmesine üzülmüş

Nebati’nin ‘kapattık’ dediği cari açık sürüyor

Cari açık verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.

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Akşam Postası / 11 Mayıs 2023

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