Akşam Postası / 11 Mayıs 2023

Muharrem İnce adaylıktan çekildi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu: Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
MAK başkanı: Muhalefetin işi son derece kolaylaştı
Erdoğan, İnce’nin çekilmesine üzülmüş
KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında
KONDA Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.
MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın
Erdoğan’dan seçime üç kala ‘Kürt kardeşlerim’ mesajı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere üç gün kala Twitter’dan paylaştığı mesajla Kürt yurttaşlara seslendi.
Sinan Oğan, adaylıktan çekilme iddiasını yalanladı
Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, adaylıktan çekileceğine yönelik iddiayı yalanladı.
Erdoğan, tehlikeli çıkışlarını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Millet size ülkesini teslim etmez” dedi. Erdoğan, daha önce de, “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” demişti.
Muhalefetin ekonomi kurmayları: Tüzel kişilere döviz satışı durduruldu
Muhalefetin ekonomi kurmayları arasındaki CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota’nın da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve ekonomistler, tüzel kişilere döviz satışının durdurulduğunu belirtti.
Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söyledi.
Bakan Koca, Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı.
Nebati’nin ‘kapattık’ dediği cari açık sürüyor
Cari açık verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi.
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