Bakan Koca, Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı.
Çadır satışının gündeme gelmesiyle Kızılay’a kan bağışları durmuştu. Bunu vurgulayan Koca, Üsküdar’da buluştuğu gençlere şunları söyledi: “Bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek algıya sebep olabiliyorsa biz orada durmamalıyız.”
Söz konusu konuşmayı Altaylı da Twitter’dan paylaştı.
İstifa çağrıları
50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.
Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.
Erdoğan ve Bahçeli yalnız bırakmamıştı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat’ta çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı yalnız bırakmamamıştı. İkili, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kınık’la fotoğraf vermişti.
Oktay üzülmüştü
17 Nisan’da katıldığı bir yayında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılay’ın çadır satışına ‘üzüldüğünü’ söyleyerek şunları kaydetmişti: “Kızılay’ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım.”
Şentop: İstifa kendisini ilgilendirir
Habertürk’te konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da benzer açıklamalar yaptı. Şentop şunları söylemişti: “Kızılay’ın ‘satmak’ kelimesiyle bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey.”
Şentop, “Kurum itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı… Bu doğru mu” sorusuna da “Evet doğru” diye karşılık vermişti.
Varank: Beni rahatsız ediyor
Bu konuda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da rahatsız olduğunu söylemişti: “Kızılay Başkanı’nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay başkanının görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım.”
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