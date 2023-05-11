Bakan Koca, Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın başkanı Kerem Kınık’ı istifaya çağırdı.

Fahrettin Koca, Kerem Kınık’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi. (AA)

Çadır satışının gündeme gelmesiyle Kızılay’a kan bağışları durmuştu. Bunu vurgulayan Koca, Üsküdar’da buluştuğu gençlere şunları söyledi: “Bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek algıya sebep olabiliyorsa biz orada durmamalıyız.”

Söz konusu konuşmayı Altaylı da Twitter’dan paylaştı.

Duyuyor musun Kerem Kınık Efendi. Sağlık Bakanı sana söylüyor. Adamsan istifa et diyor. Ama sen ne onu ne de başkalarını umursuyorsun. Kime güveniyorsun, kim koruyor bu umursamazlığın bu mesnetsiz ve hatta edepsiz özgüvenin arkasına ne veya kim var çok merak ediyorum . pic.twitter.com/Jo1J9J7PfA Çok okunan Soylu, Erdoğan rahatsız diye HDP’li belediye başkanlarını görevden almış — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) May 11, 2023

50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan ve Bahçeli yalnız bırakmamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat’ta çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı yalnız bırakmamamıştı. İkili, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kınık’la fotoğraf vermişti.

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Oktay üzülmüştü

17 Nisan’da katıldığı bir yayında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kızılay’ın çadır satışına ‘üzüldüğünü’ söyleyerek şunları kaydetmişti: “Kızılay’ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım.”

Şentop: İstifa kendisini ilgilendirir

Habertürk’te konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da benzer açıklamalar yaptı. Şentop şunları söylemişti: “Kızılay’ın ‘satmak’ kelimesiyle bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey.”

Şentop, “Kurum itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı… Bu doğru mu” sorusuna da “Evet doğru” diye karşılık vermişti.

Varank: Beni rahatsız ediyor

Bu konuda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da rahatsız olduğunu söylemişti: “Kızılay Başkanı’nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay başkanının görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım.”