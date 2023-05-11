Sinan Oğan, adaylıktan çekilme iddiasını yalanladı

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, adaylıktan çekileceğine yönelik iddiayı yalanladı.

Sinan Oğan, adaylıktan çekilmeyecek. (AA)

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilince gözler Sinan Oğan’a çevrildi.

Oğan’ın istifa edeceği iddia edilince açıklama geldi. Twitter’dan açıklama yayınlayan Oğan, iddiaları şöyle yalanladı:

“Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.”

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Oğan, bu yöndeki söylentileri dile getiren gazeteci İsmail Saymaz’a da çıkıştı: “Olmadı bu İsmail bey! Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın!”

Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 11, 2023