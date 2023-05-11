Nebati’nin ‘kapattık’ dediği cari açık sürüyor

Cari açık verileri açıklandı. Buna göre Türkiye’nin cari işlemler hesabı, martta 4,484 milyar dolar açık verdi.

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Merkez Bankası tarafından Mart 2023’e ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocak-mart dönemindeki açık 23,591 milyar dolar oldu.

12 aylık cari açıksa 54,2 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün, cari açıkla ilgili ”Geçen yıl kapattık, bitti. İlan ettiğinizde zaten kapanmış olanı konuşuyorsunuz” demişti.

2022 cari açığı 49 milyar dolar seviyesindeydi. Ocak-Mart 2022 cari açığıysa 17,765 milyar dolardı.

Yeni ekonomi modeli

Hükümetin geçen iki sene önce eylülde başlattığı ve aralıktan beri resmen uyguladığı ‘yeni ekonomi modeli’nde en önemli hedef cari işlemlerde fazla vermek. Öyle ki yüksek enflasyonun bile böyle düşeceğine inanılıyor.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları, Covid dönemindeki gevşek politikaların üstüne tedarik zincirindeki aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler devreye girince, iyice büyüyen enflasyon baskısına karşı faiz artırma yoluna gitmişti. Ama yeni modele inancını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hedefini tutturmak için diğer ülkelerin aksine Merkez Bankası’nı faiz indirmeye zorlamıştı.

Erdoğan, TL’deki tarihi gerilemenin de yeni ekonomi modelinin istenen sonucu olduğunu, Çin’in de böyle büyüdüğünü savunmuş, dövizin değeri artınca ithalatın azalıp ihracatın da artacağını öne sürmüştü. Böylece cari fazla verilecek ve enflasyon da düşecekti. Ama TL değer kaybetmeye, enflasyon yükselmeye devam etti; ihracat ürünleri ithalata bağlı olan Türkiye’de cari açık hedefi de karşılık bulmadı.

Faiz, üst üste indirimlerden sonra yüzde 8,5’e kadar çekildi. Ama enflasyon resmi verilere göre yüzde 84,39 seviyesine yükselmiş, ancak baz etkisiyle kademeli olarak yüzde 45 seviyesine kadar düştü. TL ise dolar karşısında iki yılda yaklaşık yüzde 60 değer kaybetti.