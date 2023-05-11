Memur-Sen başkanı Erdoğan’ın ‘müjdesi’ni ‘verdikleri mücadele’ye bağladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zam ‘müjdesi’nin ‘verdikleri mücadelenin sonucu’ olduğunu savundu.

Ali Yalçın. (AA)

Anketlerde kaybettiği ortaya çıkan Erdoğan, yeni bir ‘müjde’ vererek, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıkladığı sayıyı 5 Mayıs’ta memurlara seslenerek vadetmişti.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın açıklamasının kendilerini sevindirdiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları dedi:

“Bizim emeğimiz sonuç almıştır, mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır ve kamu görevlileri memurlar rahat bir nefes almıştır. Cumhurbaşkanımızın ‘Birinci dereceye yükselen tüm kamu görevleri 3600’ı alacaktır’ diyerek bizim mücadelemize itibar edip bunun müjdesini verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.”

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Yalçın önceki haftalardaki konuşmasında kamuda gelir adaletinin bozulduğunu ifade ederek, “Bakın ufak dargınlıklara sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim?” diyerek dikkat çekmişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zam ‘müjdesi’nin ‘verdikleri mücadelenin sonucu’ olduğunu savundu.