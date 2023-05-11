Diken

Yaramazlara biraz batar!

Memur-Sen başkanı Erdoğan’ın ‘müjdesi’ni ‘verdikleri mücadele’ye bağladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zam ‘müjdesi’nin ‘verdikleri mücadelenin sonucu’ olduğunu savundu.

Ali Yalçın. (AA)

Anketlerde kaybettiği ortaya çıkan Erdoğan, yeni bir ‘müjde’ vererek, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını söylemişti.


Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıkladığı sayıyı 5 Mayıs’ta memurlara seslenerek vadetmişti.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın açıklamasının kendilerini sevindirdiğini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları dedi:

“Bizim emeğimiz sonuç almıştır, mücadelemiz alın terimiz sonuç almıştır ve kamu görevlileri memurlar rahat bir nefes almıştır. Cumhurbaşkanımızın ‘Birinci dereceye yükselen tüm kamu görevleri 3600’ı alacaktır’ diyerek bizim mücadelemize itibar edip bunun müjdesini verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.”

Çok okunan
KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında

Yalçın önceki haftalardaki konuşmasında kamuda gelir adaletinin bozulduğunu ifade ederek, “Bakın ufak dargınlıklara sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim?” diyerek dikkat çekmişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan zam ‘müjdesi’nin ‘verdikleri mücadelenin sonucu’ olduğunu savundu.

Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Memur-Sen başkanına göre ‘gelir adaleti bozulsa da Erdoğan’a ihanet edilmemeli’

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur?

En büyük kazanım, otoriter bir rejimi sandıkta devirmiş bir halkın özgüveniyle yüzüncü yılında cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak olacak.

Kılıçdaroğlu’nun ‘kumpas’ çıkışı Twitter gündeminde: Rusya’ya one minute çekti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu söylemesi Twitter gündeminde. Kılıçdaroğlu’nun bu akşam İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyleydi: “Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten […]