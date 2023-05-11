Erdoğan, tehlikeli çıkışlarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Millet size ülkesini teslim etmez” dedi. Erdoğan, daha önce de, “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez” demişti.

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Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde. Yine anketlere göre cumhur ittifakı Meclis çoğunuluğunu millet ittifakı ve emek ve özgürlük ittifakından oluşan muhalefete kaybediyor.

Bu ortamdaysa iktidar kanadı, tehlikeli çıkışlarla olası muhalefet zaferini hedef alıyor.

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Bugün Ankara Altındağ mitinginde konuşan Erdoğan, şunları dedi:

*Biz Atatürk Havalimanı’na indik. Bizden önce bay bay Kemal gelmiş. ‘FETÖ’cüler tankların arasından onu alıyorlar, geçiriyorlar ve Bakırköy belediye başkanının evine gidiyor. Orada Erdoğan’ı nasıl vuracaklar, onu izliyor.

*Biz Atatürk Havalimanı’na indiğimizde savaş uçakları üzerimizden geçiyordu ama öldürmeyen Allah öldürmez. Dik durduk, dikleşmedik. Yola da böyle devam ettik. PKK’lıları, ‘FETÖ’cüleri devlete doldurma sözüyle belki birilerine şirin gözükebilirsin Kılıçdaroğlu ama millet size ülkesini teslim etmez.”

Kim ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa ‘işgal’le ilişkilendirmişti.

En tehlikeli demeç ise Erdoğan’dan gelmişti: “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

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Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçmişti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’sa iktidar temsilcilerinin tehlikeli çıkışlarına karşı ‘fren’e basmıştı. Kurtulmuş, bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ve seçimin kazananı kim olursa olsun bunun demokratik bir sonuç olduğunu vurgulamıştı.