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Yaramazlara biraz batar!

Toz kondurmamıştı: Erdoğan Kızılay başkanını seçime iki gün kala eleştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önce destek verdiği Kızılay’a başkanına, seçime iki gün kala eleştiride bulundu.

Erdoğan, Adıyaman’da Kerem Kınık’la poz vermişti. (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ilk günlerde bölgeye çadır göndermemesiyle eleştirilerin hedefinde olan Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin üçüncü günü Ahbap Derneği’ne 46 milyon liraya sattığı ortaya çıkmıştı.


Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eleştirilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı yalnız bırakmamıştı.

İkili, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kınık’la fotoğraf vermiş ve Erdoğan şunları demişti: “Bir taraftan AFAD’a saldıran, bir taraftan Kızılay’ımıza saldıran, birçok STK’larımıza saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.”

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Gençlerle bir araya gelen Erdoğan, bu defa dil değiştirerek, konuya dair şunları kaydetti: “Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir işe giremez, süratle bu işi düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay’ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik.”

Erdoğan ve Bahçeli’den Kızılay başkanıyla ‘Yanındayız’ fotoğrafı

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