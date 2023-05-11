Muhalefetin ekonomi kurmayları: Tüzel kişilere döviz satışı durduruldu

Muhalefetin ekonomi kurmayları arasındaki CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota’nın da aralarında olduğu bazı siyasetçi ve ekonomistler, tüzel kişilere döviz satışının durdurulduğunu belirtti.
Merkez Bankası (MB) iktidarın ekonomi politikalarını desteklemek için ‘arka kapı’ satışlarıyla döviz kurlarını uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Banka, rezervler suyunu çekince altın satmaya da başlamıştı. Seçime giderken TL’deki değer kaybını yavaşlatmak için bankalara da sürekli yeni düzenlemeler getiriliyor.
Uzmanlarsa seçimden sonra bu tür piyasa dışı uygulamaların son bulmasını bekliyor. Bu sebeple seçim sonrası TL’nin hızla değer kaybedeceğine dair piyasada beklenti oluştu. Bu da TL’yi daha da baskı altına aldı.
İktidar bu baskıyı atlatmak için farklı yolar deniyor.
Bloomberg bir hafta önce, MB’nin bankalardan acil olmadığı sürece şirketlere dolar satılmasına sınırlama getirilmesi ve kur korumalı mevduattan (KKM) gelen talebi karşılamaya öncelik vermelerini istediğini aktarmıştı.
Şimdi de MB’nin talimatıyla tüzel kişilere döviz satışının durdurulduğu iddia edildi.
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Rota, Twitter hesabından paylaşımda bir MB yardımcısının bankalara sözlü olarak ‘perşembe ve cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları’ yönünde talimat verdiğini dile getirdi. Rota’ya göre şirketler bugün hiçbir şekilde döviz satın alamadı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Rota’nın paylaşımını “Merkez Bankası başkan yardımcısı suç üstü yakalanmış” sözleriyle paylaştı.
Ziraat Bankası’nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu da “Merkez Bankası talimatı ile bankaların tüzel kişilere döviz satışı durduruldu” dedi.
Bloomerg’ün hesabına göre MB, TL’nin değer kaybını sınırlamak için 18 ayda ‘arka kapıdan’ 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti. Sadece son ayda 49 milyar dolar satıldı.
MB’nin swaplar dışındaki net rezerv seviyesiyse eksi 68,4 milyar dolar.
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