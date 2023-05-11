Erdoğan’dan seçime üç kala ‘Kürt kardeşlerim’ mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere üç gün kala Twitter’dan paylaştığı mesajla Kürt yurttaşlara seslendi.

Tayyip Erdoğan, Twitter’dan Kürtlere seslendi. (AA)

21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde. Yine anketlere göre cumhur ittifakı Meclis çoğunluğunu millet ittifakı ile emek ve özgürlük ittifakından oluşan muhalefete kaybediyor.

Erdoğan’ın Kürtlere karşı kullandığı ifadeler HDP’li siyasetçiler başta olmak üzere birçok muhalifin tepkisini çekiyordu. Bunlardan biri de CHP’den milletvekili seçildikten sonra AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’yle diyaloğunda olmuştu.

Erdoğan, AKP TBMM grup toplantısında rozet taktığı Çelebi’nin elini sıkarak “Senin çocuk kaç tane” diye sormuş, aldığı yanıtlardan hoşlanmayınca “Allah’tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın beş tane, 10 tane, 15 tane var” sözlerini sarf etmişti. HDP’liler, PKK’lıların dağda 10-15 çocuk yapamayacağını vurgulayarak Erdoğan’ın bu sözleri Kürtler için kullandığını belirtmişti.

‘PKK’lilerin çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor’

Diken’e konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, şunları demişti: “Bugünkü törende söylediği sözler aslında Kürt varlığına tahammülsüzlük ve Kürt halkına düşmanca hisler beslediğinin somut göstergesidir… Erdoğan PKK’lilerin çocuklarının olmadığını çok iyi biliyor. Kürt nüfusunu kastederek nasyonal bir söz kuruyor aslında. Bunu Kürtler anladı. Partisine dahil ettiği devlet katındaki ortakları olan ulusalcılara da selam çakıyor.”

Seçime üç kala mesaj

Erdoğan, seçimlere yaklaştıkça Kürt seçmenlerinde oyunu alabilmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bunlardan biri de bugün yaşandı.

Erdoğan Twitter’dan Kürtlere şöyle seslendi:

“Sevgili Kürt kardeşlerim.

Bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık.

Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.

Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye’ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.

Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır.

Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır.

Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır.

Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan’ı bulacak, Cumhur İttifakı’nı bulacaktır.

Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe;

Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…

Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…

Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek…

Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak!

Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız.

Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz.”