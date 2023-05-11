Erdoğan, İnce’nin çekilmesine üzülmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine üzüldüğünü söyledi.

Muharrem İnce ve Tayyip Erdoğan. (AA)

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Bugün önde gelen anket şirketleri, KONDA, MetroPOLL, Yöneylem’in verilerine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a fark atarken neredeyse seçimi ilk turda kazanacak oranlara erişti. Bu anketlerde İnce’nin oy oranı en fazla yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Barış Manço’nun ‘Halil İbrahim Sofrası’ şarkısını paylaşarak şunları yazdı: “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…”

Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…https://t.co/Oz8PwGyf3N — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Ankara’da Pursaklar Mitingi’nde konuşan Erdoğan’sa İnce’nin adaylıktan çekilmesine üzüldüğünü söyledi: ”Adaylardan biri çekildi, tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Ne oldu da çekildi? Doğrusu üzüldüm. Keşke yarış sonuna kadar böyle devam etseydi.”