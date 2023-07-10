Akşam Postası / 10 Temmuz 2023

Erdoğan’dan NATO pazarlığında ‘AB üyeliği’ şartı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünün açılmasını istedi.

‘Küçük ortak’, Erdoğan’ın AB şartını beğenmedi

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği için Avrupa Birliği (AB) üyeliğini şart koşmasını eleştirdi: “Türkiye’nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir.”

Soruları önceden bilinen basın toplantısı

Haber siteleri, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yöneltileceği iddia edilen bazı soruları toplantıdan önce yayımladı. Daha sonra bu sorular Erdoğan’a bire bir soruldu.

TÜİK verileri: İşsizlik tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,7 puanlık düşüşle yüzde 9,5 oldu.

Ülkeler, yurt dışındaki altınlarını geri getiriyor,

Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrası ülkeler, yurt dışındaki altınlarını geri getiriyor.

Altına hücum: Darphane üretim rekoru kırdı

Seçim belirsizliği ve sonrasında yaşananlar ‘yastık altı’ altına talebi artırdı. Darphane tüm zamanların üretim rekorunu kırdı.

KDV etkisi: Togg’a beş gün arayla ikinci zam

‘Yerli’ otomobil Togg’a 5 Temmuz’daki yüzde 27’lik zamdan sonra bu kez KDV zammı eklendi. Aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 329 bin 500 liraya çıktı.

Erdoğan’dan NATO pazarlığında ‘AB üyeliği’ şartı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünün açılmasını istedi.

Ek bütçe: Devletin yükü ‘taban’ın sırtında

Ek bütçedeki vergi kalemlerinden toplamda 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin lira elde edilmesi hedefleniyor. Vergi kalemlerinde en büyük paylardan biri Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) ait.