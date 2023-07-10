Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrası ülkeler, yurt dışındaki altınlarını geri getiriyor.

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Geçen sene tüm dünyada görülen yüksek enflasyon, mali kriz ve jeopolitik gerilimler, para stratejilerinin yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı.

Invesco’nun 85 varlık fonu ve 57 merkez bankasıyla yaptığı anketin sonucuna göre, önümüzdeki 10 yılda enflasyonun geçmişten daha yüksek olacağına inanç yüzde 85.

Böyle bir ortamda altın ve gelişmekte olan piyasa tahvilleri iyi bir seçenek olarak görülüyor. Ama Ukrayna işgali sonrası Rusya’nın 640 milyar dolarlık altın ve döviz rezervinin neredeyse yarısının dondurulması başka bir değişimi de tetikledi.

Bu durum Invesco’nun anketinde de görüldü. Ankete katılan merkez bankalarının ülkede tuttukları altın, 2020’de tüm rezervin yüzde 50’siyken bu oran şimdi yüzde 68’e çıktı.

Anket raporunda görüşlerine yer verilen bir merkez bankası yöneticisi, ”Önceden altını Londra’da tutuyorduk. Şimdiyse ‘güvenli liman’ olarak ülkeye geri çekiyoruz” dedi.

Raporu hazırlayan ekibin başındaki Rod Ringrow, bunun uzun süredir genel bir eğilim olduğunu söyledi.