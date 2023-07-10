ODTÜ rektörlüğü sessiz, öğrenciler kararlı: Mezuniyet Devrim’de düzenlenecek

MEHMET BARAN KILIÇ

ODTÜ yönetimi, mezuniyetin nerede düzenleneceğiyle ilgili sessizliğini sürdürürken, öğrenciler Devrim Stadyumu’nda kararlı.

Fotoğraf: Twitter (2022 mezuniyet töreni)

ODTÜ’de geleneksel olarak mezuniyet töreni tüm öğrencilerin katılacağı şekilde Devrim Stadyumu’nda düzenleniyor. Mizaha ve politik eleştirilere sahne olan ve pankartlarla düzenlenen, ODTÜ kültürünün önemli bir parçası toplu mezuniyet töreni ve geçidi, ‘sessiz sedasız’ bir iptal girişimiyle karşı karşıya.

Önce ‘Devrim’de düzenlenecek’ dendi

Okul yönetimi, 12 Mayıs’ta mezun olacak öğrencilere attığı e-postada, mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceğini belirtirken, detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını aktarmıştı.

E-postadaki mezuniyet programı akademik takvimde de yer almış ama geçen haftalarda bu, ‘sessiz sedasız’ değiştirilmişti. Takvimde, e-postada belirtilen tarihlerden farklı bir planlama yer alıyor.

Devrim Stadyumu programdan çıkartıldı

Buna göre ‘diploma törenleri’ 24-28 Temmuz arasında düzenlenecek. Törenlerle ilgili yer dahil başka bir bilgi yok. Törenin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceği bilgisi de kaldırıldı.

Devrim’deki mezuniyet, geçen sene de ‘protesto endişesi’ nedeniyle iptal edilmişti. Yönetim, her bölümün mezuniyet törenini farklı zaman ve yerlerde kendi içinde yapmasını kararlaştırmıştı. Böylelikle öğrencilerin bir araya gelememesi ve protesto düzenleyememesi amaçlanmıştı. Öğrenciler, bunun üzerine Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemişti.

Öğrencilere göre, akademik takvimdeki değişiklik yani mezuniyetin bir günden beş güne çıkarılması geçen seneki uygulamayı hatırlatıyor.

ODTÜ’den ikinci e-posta: Hala detay yok

ODTÜ, 6 Temmuz’da öğrencilere mezuniyetle ilgili yeni bir e-posta atmıştı. E-postada lisans öğrencilerinin mezuniyetiyle ilgili bilgilendirmenin ‘ilerleyen süreçte’ yapılacağı belirtilmişti. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin programı da değiştirildi.

Gelinen noktada mezuniyet programı ikinci defa değişirken, lisans öğrencilerinin mezuniyet töreninin yeri ve zamanıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Ayrıca, yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyeti Devrim’de düzenlenecekti ama tören kapalı bir salona kaydırıldı.

Rektörlük, öğrencileri oyalıyor

Diken’e önceden konuşan öğrenciler, yönetimin zaman kazanmaya çalıştığını ve alternatif mezuniyetin düzenlenmesine vakit bırakmamaya çalıştığını dile getirdi.

Geçtiğimiz sene Devrim’deki mezuniyet, mezuniyete bir ay kala iptal edilmişti. Öğrenciler, bu süreyi alternatif mezuniyet düzenlemek için harcamıştı. Öğrencilerin görüşüne göre yönetim bu sene, öğrencilere böyle bir süre tanımamak için mezuniyetle ilgili ‘belirsizliği’ koruyor.

Yönetim hala sessiz

Ayrıca, akademik takvimdeki değişikliklerden beri öğrenciler yönetime ulaşmaya çalışıyor ama yönetim öğrencilere cevap vermeyerek sessizliğe büründü.

Mezuniyet Devrim’de düzenlenecek

Öğrenciler, haziran sonu-temmuz başından beri mezuniyetin iptal edilme girişimi olduğunu dillendirerek kendi aralarında bir dizi toplantı düzenledi.

Diken’in edindiği bilgiye göre öğrenciler, mezuniyetin resmi olarak Devrim Stadyumu’nda düzenlenmesi için girişim ve baskılarını sürdürecek.

Bu sırada öğrenciler, geçen seneki gibi ‘alternatif mezuniyet’ için hazırlıklara başlayacak. Yani, yönetimin kararından bağımsız öğrenciler, mezuniyeti Devrim Stadyumu’nda düzenlemekte kararlı.

Öğrenciler, geçen sene akademisyenlerin mezuniyet için desteğini aramıştı. Tüm bölümler de öğrencilerin mezuniyet taleplerinin meşru olduğunu belirterek öğrencilerin yanında yer almıştı. Ayrıca, mezunların da öğrencilere büyük desteği olmuştu.

Öğrenciler, akademisyen ve mezunların açık desteğini kazanmak için geçen seneki gibi girişimde bulunabilir.