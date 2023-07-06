ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet tepkisi: Rektörlük oyalıyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyet programını duyursa da okulun neredeyse tamamını oluşturan lisans öğrencilerinin mezuniyet programını henüz açıklamadı.

Yönetimin her sene geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenini iptal etmeye çalıştığını söyleyen öğrenciler, rektörlüğün kendilerini oyaladığını düşünüyor.

Fotoğraf: Twitter

ODTÜ’de geleneksel olarak mezuniyet töreni tüm öğrencilerin katılacağı şekilde Devrim Stadyumu’nda toplu olarak düzenleniyor. Mizaha ve politik eleştirilere sahne olan ve pankartlarla düzenlenen, ODTÜ kültürünün önemli bir parçası olan toplu mezuniyet töreni ve geçidi, ‘sessiz sedasız’ bir iptal girişimiyle karşı karşıya.

Önce ‘Devrim’de düzenlenecek’ dendi

Okul yönetimi, 12 Mayıs’ta mezun olacak öğrencilere attığı e-postada, mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceğini belirtirken detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını aktarmıştı. E-postaya göre doktora ve lisans derece öğrencilerinin mezuniyeti 19 Temmuz’da KKM Kemal Kurdaş Salonu’nda; önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarının töreniyse 20 Temmuz’da Devrim Stadyumu’nda düzenlenecekti.

E-postadaki mezuniyet programı akademik takvimde de yer almış ancak geçtiğimiz haftalarda bu, ‘sessiz sedasız’ bir şekilde değiştirilmişti. Takvimde, e-postada belirtilen tarihlerden farklı bir planlama yer alıyor.

Devrim Stadyumu programdan çıkartıldı

Buna göre ‘diploma törenleri’ 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Törenlerle ilgili yer dahil başka bir bilgi yer almıyor. Törenin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceği bilgisi de kaldırıldı.

Devrim’deki mezuniyet, geçen sene de ‘protesto endişesi’ nedeniyle iptal edilmişti. Yönetim, her bölümün mezuniyet törenini farklı zaman ve yerlerde kendi içinde yapmasını kararlaştırmıştı. Böylelikle öğrencilerin bir araya gelememesi ve protesto düzenleyememesi amaçlanmıştı. Öğrenciler, bunun üzerine Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemişti.

Öğrencilere göre, akademik takvimde yapılan değişiklik yani mezuniyetin bir günden beş güne çıkartılması geçen seneki uygulamayı hatırlatıyor.

ODTÜ’den yeni e-posta: Hala detay yok

Rektörlük, bugün öğrencilere yeni bir e-posta attı. Buna göre, doktora ve lisans derece öğrencilerinin mezuniyet töreni 17 Temmuz’da KKM Kemal Kurdaş Salonu’nda, yüksek lisans öğrencilerinin töreniyse 18 Temmuz’da aynı yerde düzenlenecek.

Yönetim aynı e-postada, lisans öğrencilerinin mezuniyet töreniyle ilgili şu ifadeyi kullandı: “2022-2023 Akademik yılı lisans mezunları diploma törenimizle ilgili bilgilendirmeyse önümüzdeki süreçte yapılacaktır.”

Akademik takvime göreyse mezuniyet töreni 24-28 Temmuz arasında düzenlenecek.

Gelinen noktada mezuniyet programı ikinci defa değişirken lisans öğrencilerinin mezuniyet töreninin yeri ve zamanıyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Ayrıca, yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyeti Devrim’de düzenlenecekti ancak tören kapalı bir salona kaydırıldı.

Rektörlük, öğrencileri oyalıyor

Diken’e konuşan öğrenciler, yönetimin zaman kazanmaya çalıştığını ve alternatif mezuniyetin düzenlenmesine vakit bırakmamaya çalıştığını dile getirdi.

Geçtiğimiz sene Devrim’deki mezuniyet, mezuniyete bir ay kala iptal edilmişti. Öğrenciler, bu süreyi alternatif mezuniyet düzenlemek için harcamıştı. Öğrencilerin görüşüne göre yönetim bu sene, öğrencilere böyle bir süre tanımamak için mezuniyetle ilgili ‘belirsizliği’ koruyor.

Ayrıca, akademik takvimdeki değişikliklerden beri öğrenciler yönetime ulaşmaya çalışıyor ancak yönetim öğrencilere cevap vermeyerek sessizliğe büründü.

Öğrenciler, kendi içlerinde yol haritası çıkarmak için forum ve toplantı düzenlemeye başladı. İlerleyen süreçte alternatif mezuniyete yönelik hazırlıkların başlaması muhtemel.

Şenlik de iptal edilmişti

Okul yönetimi ayrıca, geçtiğimiz haftalarda da öğrencilerin bir arada olacağı ve deprem yararına yapılacak şenliği de ‘deprem felaketi’ nedeniyle iptal etmişti. Yönetim, şenliğin iptal edildiğini duyurmamış; şenliği düzenleyen öğrenciler yönetimle iletişime geçince şenliğin iptal edildiğini öğrenmişti.