ODTÜ yönetiminden Devrim’deki mezuniyeti ‘sessiz sedasız’ iptal etme girişimi

MEHMET BARAN KILIÇ

ODTÜ yönetimi, her sene geleneksel olarak Devrim Stadyumu’nda düzenlenen toplu mezuniyet törenini ‘sessiz sedasız’ bir şekilde iptal etmeye çalışıyor.

Fotoğraf: Twitter

ODTÜ’de geleneksel olarak mezuniyet töreni tüm öğrencilerin katılacağı şekilde Devrim Stadyumu’nda toplu olarak düzenleniyor.

Mizaha ve politik eleştirilere sahne olan ve pankartlarla düzenlenen, ODTÜ kültürünün önemli bir parçası olan toplu mezuniyet töreni ve geçidi, ‘sessiz sedasız’ bir iptal girişimiyle karşı karşıya.

Önce ”Devrim’de düzenlenecek” dendi

Okul yönetimi, 12 Mayıs’ta mezun olacak öğrencilere attığı e-postada, mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda düzenleneceğini belirtirken detayların ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını aktarmıştı.

E-postada şunlar dile getirilmişti: “2022-2023 akademik yılı diploma törenleri aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olup törenlerle ilgili detaylar ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır. Doktora mezunları diploma töreni: 19 Temmuz 2023 Çarşamba, KKM Kemal Kurdaş Salonu. Lisans derece mezunları diploma töreni: 19 Temmuz 2023 Çarşamba, KKM Kemal Kurdaş Salonu. Önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları diploma töreni 20 Temmuz 2023 Perşembe ODTÜ Stadyumu.”

Ayrıca, e-postada 8 Temmuz’da ‘mezunlar günü’nün tertip edileceği belirtildi. Mezunlar günü, önceden mezun olanlar için düzenleniyor.

E-postada yazan mezuniyet programı akademik takvimde de yer almıştı.

Akademik takvimde sessiz sedasız değişim

Geçtiğimiz haftalardaysa akademik takvimde değişiklik yapıldı. Takvimde, e-postada belirtilen tarihlerden farklı bir planlama yer alıyor.

Buna göre, ‘diploma törenleri’ 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Törenlerle ilgili yer dahil başka bir bilgi yer almıyor.

Devrim’deki mezuniyet, geçen sene de ‘protesto endişesi’ nedeniyle iptal edilmişti. Yönetim, her bölümün mezuniyet törenini farklı zaman ve yerlerde kendi içinde yapmasını kararlaştırmıştı. Böylelikle öğrencilerin bir araya gelememesi ve protesto düzenleyememesi amaçlanmıştı. Öğrenciler, bunun üzerine Devrim’de ‘alternatif mezuniyet’ düzenlemişti.

Öğrencilere göre, akademik takvimde yapılan değişiklik yani mezuniyetin bir günden beş güne çıkartılması geçen seneki uygulamayı hatırlatıyor.

Okul yönetimi ayrıca, geçtiğimiz haftalarda da öğrencilerin bir arada olacağı ve deprem yararına yapılacak şenliği de ‘deprem felaketi’ nedeniyle iptal etmişti. Yönetim, şenliğin iptal edildiğini duyurmamış; şenliği düzenleyen öğrenciler yönetimle iletişime geçince şenliğin iptal edildiğini öğrenmişti.

Yönetim sessiz

Yönetim, söz konusu değişikliklerle ilgili bir açıklama yapmazken mezuniyetle ilgili detayları da henüz paylaşmadı.

Öğrenciler, yönetimin ‘sessiz sedasız’ bir şekilde mezuniyeti iptal etmeye çalıştığını düşünürken mezuniyetle ilgili muğlaklık ve belirsizliklerden dolayı yönetime ulaşmaya çalışıyor ancak henüz konuyla ilgili yanıt alabilen yok.

Mezunların desteği kırılmaya çalışılıyor

Mezunlar günü, önceden mezunlar olanlar için tertiplenen bir gün. E-posta ve akademik takvimde yazana göre mezunlar günü 8 Temmuz’da düzenlenecek.

Diken’e konuşan öğrenciler mezunlar gününün normalde Devrim’deki mezuniyetten bir gün önce yapıldığını ancak şu an mezunlar günüyle mezuniyet arasında yaklaşık iki buçuk hafta olduğunu vurguluyor. Geçen sene mezuniyet töreni iptal edildiğinde mezunlardan alternatif mezuniyete yoğun destek ve katılım olmuştu.

Öğrenciler, mezun desteğinin kırılabilmesi için yönetimin mezunlar gününü çok daha erkene aldığını dile getiriyor.