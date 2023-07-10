İSİG: Bir ayda en az 159 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre sadece haziranda en az 159 işçi hayatını kaybetti.

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Rapora göre, 2023’ün ilk altı ayında en az 889 işçi yaşamını yitirdi. Buna göre ocakta 120, şubatta 213, martta 130, nisanda 122, mayısta 145 ve haziranda 159 işçi hayatını kaybetti.

İşçi ölümlerinin dağılımı şu şekilde:

14 yaş ve altı beş çocuk işçi, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 28 işçi, 30-49 yaş arası 64 işçi, 50-64 yaş arası 40 işçi, 65 yaş ve üstü 4 işçi, yaşı belirlenemeyen 14 işçi.

Raporda yer alan ‘iş cinayetlerinin’ nedenlerine göre dağılımıysa şu şekilde: