Erdoğan’dan NATO pazarlığında ‘AB üyeliği’ şartı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünün açılmasını istedi.

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Erdoğan, Litvanya’daki NATO zirvesine gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin henüz İsveç’in NATO üyeliğini onaylamamasıyla ilgili bir soru üzerine Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünün açılması durumunda İsveç’in önünü açacaklarını dile getirdi: “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya’yla ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım.”

Türkiye, ‘terörle ilgili endişelerden’ dolayı İsveç’in üyeliğini bekletiyordu. ‘İsveç’in NATO üyeliğine karşı Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği’ şartıysa ilk defa dillendirildi.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu. İsveç’in üyeliğiyse bekletiliyor.

Bir ülkenin NATO’ya girebilmesi için mevcut tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor.