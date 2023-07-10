Boğaziçi Üniversitesi, eylemcileri hapis ve para cezasıyla tehdit etti

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, okul personel ve akademisyenlerine gönderdiği yazıda eylem yapanların ‘adli ve idari işlemlere’ konu olacağını belirtti.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi okulda kadrolaşması ve bileşenler üzerindeki baskısını sürdürüyor. Akademisyenler her öğlen rektörlük binası önünde protestoları düzenlerken öğrenciler de eylemlerini devam ettiriyor.

Yönetimin haziran başında okul çalışanlarına gönderdiği yazıda eylem yapanların adli ve idari işlemlere konu olacağı belirtilmişti. Yazıda izin almaksızın ‘basın açıklaması, stant kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma, dikilme’ eylemlerinin ‘yasak ve suç’ olduğu dile getirilmişti.

Benzer bir yazı 7 Temmuz’da da gönderildi.

Okul yönetiminin gönderdiği, haziran başındaki yazının hatırlatıldığı ve yine benzer tehditlerin yer aldığı yazıda başlıca şu ifadeler yer alıyor:

Hapis cezasıyla tehdit

*Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanların, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Eylemler hukuka aykırıymış

*Üniversite yerleşkesinde yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamındaki eylemlerin yasak ve suç kapsamında olduğu, devam etmekte olan bu eylemlere derhal son verilmesi gerektiği, aksi davranışların mevzuat çerçevesinde adli ve idari işlemlere konu olacağı hususu ‘kanunu bilmemek mazeret sayılmaz’ temel hukuk ilkesine rağmen yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri hatırlatılarak duyurulmuş olmasına rağmen söz konusu hukuka aykırı eylemlerin sürdürüldüğü görülmüştür.

Para cezası tehdidi

*Öte yandan ‘Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, bu yeri kullanmak veya kullandırmak’ aylıktan kesme cezasını gerektiren haller arasında sayılmış olup yapılan yazılı bildirime rağmen kurumun belirlediği esaslara aykırı davranışın sürdürülmesi idari yönden aylıktan kesme disiplin cezasını da gerektirmektedir.

*Daha önce yapılan uyarılara ve yukarıda yer verilen karara rağmen, hukuka aykırı şekilde söz konusu eylemleri Güney Kampüs meydanında sürdürenler hakkında gerekli adli, cezai ve idari işlemlerin başlatılacağı hususunun üniversite tanıtım dönemi öncesinde son kez duyurularak ilgililerin bilgilendirilmesi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Yazıda ayrıca akademisyenlerin sürdürdüğü eylemlerin kampüste düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklerle lise tanıtım gezilerinin iptal edilmesine sebep olduğu ve bu eylemlerden dolayı öğrencilerin üniversite tercihlerinde Boğaziçi’ni yazmaktan çekindiği iddia edildi.

Bunun haricinde eylemlerin mesai saatleri dışında ve rektörlük binasına uzak bir yerde yapılmasına ‘izin verildiği’ belirtildi.

Akademisyenlerin protestoları tamamen barışçıl olmakla birlikte her öğlen arası sadece 15 dakika sürüyor.