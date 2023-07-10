Altına hücum: Darphane üretim rekoru kırdı

Seçim belirsizliği ve sonrasında yaşananlar ‘yastık altı’ altına talebi artırdı. Darphane tüm zamanların üretim rekorunu kırdı.

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Ekonomide yönün belirsizleştiği yılın ilk yarısında dövizdeki yükseliş beklentisiyle güvenli liman olarak kabul edilen altına talep arttı. Bankacılık işlemlerinde uygulanan makasın nisanda 200 liraya kadar yükselmesiyse bu talebin fiziksel altına yönelmesine neden oldu.

Talep, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün altın işlemlerine yansıdı. Darphane’nin altın üretimi bu yılın ilk beş ayında 16,8 milyon adetle neredeyse geçen yılın tamamını yakaladı. Böylelikle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’e konuşan piyasa uzmanları, devam etmesi beklenen yukarı hareketin fiziksel talebi canlı tutacağını ve yıllık rekorun da kırılacağını söyledi.