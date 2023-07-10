Türkiye’den İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık

NATO üyeliği için uzun zamandır Türkiye’nin itiraz engelini aşmak için uğraşan İsveç’in istediğini elde ettiği bildirildi.

Fotoğraf: Twitter – @jensstoltenberg

NATO Zirvesi, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek. Zirvede Türkiye’yi temsil edecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Vilnius’a gitti.

Yarın ve diğer gün sürecek zirve kapsamında Erdoğan, bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermekte anlaştığı bildirildi.

AA’nın haberine göre Türkiye görüşmede İsveç’in NATO’ya Katılım Protokollerini TBMM’ye sevk edeceğini ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağını aktardı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de uzlaşıyı Twitter hesabından şöyle duyurdu: “Bugün varmış olduğumuz anlaşma geçtiğimiz yıl İspanya’da yaptığımız anlaşma ile aynı. Sayın Erdoğan İsveç’in üyeliğinin onaylanması konusunda kararı verdi.”

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, alınan karar için şu ifadeleri kullandı: “İsveç için güzel bir gün. Türkiye’yle İşbirliği formatı olan, yeni bir ikili güvenlik diyaloğu kuracağız.”

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda ‘endişeleri olduğunu’ kaydetmişti.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.

İsveç’te Danimarkalı-İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesi, İsveç’te Erdoğan maketiyle yapılan eyleme soruşturma açılmaması ve Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş gibi isimlerin Türkiye’ye iade edilmemesi ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bunun üzerine Finlandiya’nın üyeliğini onaylayabileceklerini ama İsveç’in ‘destek beklememesi gerektiğini’ söylemişti.

Bunun üzerine Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Finlandiya daha sonra resmen NATO üyesi olmuştu. İsveç’in üyeliğiyse bekletiliyordu.

Bir ülkenin NATO’ya girebilmesi için mevcut tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor.