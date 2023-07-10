TÜİK verileri: İşsizlik tek hanede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,7 puanlık düşüşle yüzde 9,5 oldu.

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Verilere göre 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı mayısta nisana göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranıysa 0,7 puan azalarak yüzde 9,5 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13,0.

İstihdam oranı yüzde 48,5

İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranıysa 0,1 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,, kadınlarda yüzde 31,4.

Genç işsizlik yüzde 17

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranıysa 1,2 puanlık azalışla yüzde 17 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,3 kadınlarda yüzde 22,3.

Haftalık çalışma süresi

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda marta göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat oldu.