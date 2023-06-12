TÜİK verileri: İşsizlik 0,1 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 oldu.

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Verilere göre, 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı Nisan 2023’te bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranıysa 0,1 puan artarak yüzde 10,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1, kadınlarda yüzde 14,3.

İstihdam oranı yüzde 48,2

İstihdam edilenlerin sayısı Nisan 2023’te bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranıysa 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9, kadınlarda yüzde 31,2.

Genç işsizlik yüzde 19,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranıysa bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda yüzde 25,4.

Haftalık çalışma süresi

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Nisan 2023’te bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat oldu.

TÜİK verileri: İşsizlik 0,2 puan arttı