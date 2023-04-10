TÜİK verileri: İşsizlik 0,2 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puanlık artışla yüzde 10 oldu.

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Verilere göre, 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı Şubat 2023’te bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranıysa 0,2 puan artarak yüzde 10,0 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,6.

İstihdam oranı yüzde 48,2

İstihdam edilenlerin sayısı Şubat 2023’te bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranıysa 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 31,8.

Genç işsizlik yüzde 19,2

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranıysa bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda yüzde 26,2.

Haftalık çalışma süresi

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Şubat 2023’te bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat oldu.

TÜİK, deprem nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye’de çalışma yapmadı.