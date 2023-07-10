KDV etkisi: Togg’a beş gün arayla ikinci zam

‘Yerli’ otomobil Togg’a 5 Temmuz’daki yüzde 27’lik zamdan sonra bu kez KDV zammı eklendi. Aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 329 bin 500 liraya çıktı.

Togg’a ikinci zam geldi. (AA)

Togg marka araçların en düşüğü 953 bin TL’den başlıyordu. Teslimat süreci beklendiği gibi gitmeyen araçlara kurdaki artışla yüzde 27 zam gelmişti. Zam haberi sonrası teslimat bekleyenlerse tepkili. Tepki gösterenler arasında Togg alabilmek için araçlarını satıp başvuru bedelini ödeyip sıraya girenler var. Bu müşteriler, hem araçsız kaldıklarını hem de gelen zamla zarara uğradıklarını belirtiyordu.

Bir zam daha

Zamlara yenisi eklendi. Togg siparişi veren müşterilere firmadan e-posta gitti. Dünya gazetesinin haberine göre mesajda KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye artırılması nedeniyle araç fiyatlarının güncellendiği bildirildi.

Buna göre KDV zammının ardından Togg T10X modelinin ‘V1 RWD’ standart menzilli versiyonu, bir haftada 274 bin 500 lira yükselerek 1 milyon 227 bin 500 TL’ye ulaştı.

Geçen hafta 1 milyon 55 bin TL’den 1 milyon 307 bin TL’ye yükselen standart menzilli ‘V2 RWD’ modelinin fiyatıysa bugün 1 milyon 329 bin 500 TL’ye çıktı.

Geçen hafta 1 milyon 215 bin TL’den 1 milyon 537 bin TL’ye yükselen ‘V2 RWD’ uzun menzilli versiyonun fiyatı da bu zamla 1 milyon 563 bin 500 TL’ye ulaştı.