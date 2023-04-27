Togg daha çıkmadan zam sinyali verdi: Dalgalanmaları fiyatlara yansıtabiliriz

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, daha piyasaya sürülemeyen araç için şimdiden zam sinyali verdi.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar üç gün önce de yapılamadı.

İki gün önce Togg CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini duyurmuştu. Karakaş, erteleme gerekçesini ‘fazla talep’ diye açıklamıştı.

Togg CEO’su bir başka programdaysa gecikme nedeniyle ilgili ‘yazılım’ sorunlarına işaret etti. Ancak 2023 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğu yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. Geride kalan ilk dört aya rağmen, henüz bir araç teslim edilmedi.

Hatta otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, parasını ödeyip iki haftadır Togg teslimatını bekleyen kişilere henüz bir mesaj bile gitmediğini yazdı.

Bloomberg HT’ye konuşan Karakaş, teslimatların önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Mayıs ve haziranda daha fazla adetlerde teslimat yapılacağını belirten Karakaş “Mayıs içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

İlk teslimatların henüz yapılamadığı araçlar için Togg CEO’su, “Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz” diye ekledi.