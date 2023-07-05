Togg araçlarına ilk zam geldi

Yerli elektrikli otomobil markası Togg araçlarına yüzde 27 zam geldi.

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Togg marka araçların en düşüğü 953 bin TL’den başlıyordu. Teslimat süreci beklendiği gibi gitmeyen araçlara ilk zam geldi.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Togg araçlarına yüzde 27 zam geldiğini bildirdi.

Buna göre

V1 Standart menzil fiyatı 953 bin TL’den 1 milyon 207 bin TL’ye

V2 Standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin TL’den 1 milyon 307 bin TL’ye

V2 Uzun menzil olansa 1 milyon 215 bin TL’den 1 milyon 537 bin TL’ye yükseldi.

Aksesuarlarla birlikte şu an teslim edilen uzun menzilin fiyatı 1 milyon 650 bin TL’ye kadar çıkıyor. Şirket, zamdan mayıs ve haziran teslimatlarının etkilenmeyeceğini bildirdi.