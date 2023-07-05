Togg zamları, teslimat bekleyenlerde infial yarattı

ANIL CAN TUNCER

Teslimat sırasında bekleyen binlerce kişi varken Togg araçlarına yüzde 27 zam gelmesi, müşterileri kızdırdı.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ama teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı.

Mayısta 1000 adet aracın teslim edileceği söyleniyordu. Ancak beklenen araçlar gelmedi.

Böylesi bir durumda seçimler sonrası döviz artışıyla birlikte Togg’a da ilk zam geldi. Yüzde 27 zamla birlikte araçların fiyatı 254 bin-332 bin lira arasında arttı. İki hafta öncesine kadar iktidara yakın kanallar, diğer elektrikli araçlarla rekabetin korunması için fiyatların artırılmayacağına dair haberler geçiyordu.

Zam haberi sonrası teslimat bekleyenlerse tepkili. Tepki gösterenler arasında Togg alabilmek için araçlarını satıp başvuru bedelini ödeyip sıraya girenler var. Bu müşteriler, hem araçsız kaldıklarını hem de gelen zamla zarara uğradıklarını belirtiyor.

Teslimatı bekleyenler, olası zamlar nedeniyle günlerdir kimsenin kendileriyle irtibata geçmediğini anlatıyor.

Diken’in ulaştığı Togg müşterilerinden bazıları, siparişlerini iptal edeceklerini bildirdi. Müşteriler, kurdaki artış nedeniyle diğer firmaların da fiyat artırdığını ama hiçbirinin bir anda yüzde 27 zam yapmadığını vurguluyor. Bazı müşterilerse, Togg’daki vergi istisnalarına ve teşviklere dikkat çekerek, diğer firmalarla karşılaştırma yapmanın doğru olmadığını belirtiyor.

Müşteriler, sosyal medyada da etiketlerle tepkilerini göstermeye başladı.

Teslim edilen araçlardaysa yazılım sorunu sürüyor.