Stoltenberg, Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor ama…

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecini desteklediği ama İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinin buna bağlı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. (AA)

Litvanya’daki NATO zirvesine gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya’yla ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım” demişti.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz’daki NATO zirvesine ev sahipliği yapacak Litvanya’da basın toplantısı düzenledi.

Genel sekreter, Erdoğan’ın sözlerine değinerek, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini ama İsveç’in NATO’ya katılımının buna bağlı olmadığını belirtti: “Türkiye’nin AB’ye üye olma arzusunu destekliyorum. Ama Madrid’de İsveç’in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor.”

İsveç’in Türkiye’nin öne sürdüğü koşulları yerine getirdiğini belirten Stoltenberg, şunları kaydetti: “Terörle mücadelede birlikte durmamız önemli ancak aynı zamanda İsveç’i ittifakın bir üyesi olarak görmek istemeyen tüm müttefiklerimizin meşru güvenlik kaygılarını da bir an önce gideriyoruz çünkü bu NATO’yu güçlendirecek ve sadece Baltık bölgesini değil, tüm bölgeyi savunma ve koruma kabiliyetimizi güçlendirecek.”