‘Küçük ortak’, Erdoğan’ın AB şartını beğenmedi

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği için Avrupa Birliği (AB) üyeliğini şart koşmasını eleştirdi: “Türkiye’nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir.”

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Litvanya’daki NATO zirvesine gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Önce gelin Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya’yla ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç’in de önünü açalım” demişti. Ama Erdoğan’ın bu talebine cumhur ittifakının küçük ortağı Yeniden Refah’tan itiraz var.

Bekin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın AB müzakere sürecinin yeniden başlamasına dair açıklamalarını eleştirdi.

Bekin, şunları söyledi: “AB, Türkiye’nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye’yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB’ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye’nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir.”