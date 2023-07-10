Soruları önceden bilinen basın toplantısı

Haber siteleri, basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yöneltileceği iddia edilen bazı soruları toplantıdan önce yayımladı. Daha sonra bu sorular Erdoğan’a bire bir soruldu.

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Erdoğan, ülkesini NATO’ya üye yapmak isteyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la görüşmek için Litvanya’ya gitti. Yola çıkmadan önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazete Pencere’yse bu basın toplantısından önce geçtiği bir haberde Erdoğan’a yöneltilcek soruların WhatsApp gruplarına düştüğünü duyurdu. Bu haberde geçen soruların aynı basın toplantısında tvnet, Habertürk ve A Haber muhabirleri tarafından Erdoğan’a soruldu. Cumhurbaşkanı bunların dışında soru almadı.

Sorular şöyle:

TV Net muhabiri: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında ilk gününden beri akan kanın durabilmesi için ve kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi konusunda yoğun çaba sarf ediyor .Tahıl Koridoru’nda da hiç şüphesiz Türk diplomasisinin başarısı söz konusu. Cuma günü Zelenski ile yaptığınız görüşmede de ana gündem maddelerinden biri de buydu. 17 Temmuz’da bitecek olan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması için Rus lider Putin’le yakın zamanda bir temasınız olacak mı?

Habertürk muhabiri: İsveç’in Terör Örgütü PKK’ya ilişkin tutumu aşikar. Zaman zaman ülkemizde tepkilere de neden oluyor, hem siyasilerden yani sizlerden hem de vatandaştan tepki çekiyor. Bu koşullarda İsveç’in NATO üyeliği nezdinde nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?

A Haber muhabiri: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile dün bir telefon görüşmeniz oldu. F-16 konusu gündeme geldi. Öte yandan Kongrede bazı senatörlerin F-16 satışına muhalefeti olduğu biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu konu hakkında değerlendirmeniz nedir?