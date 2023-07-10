Yapay zeka, ABD’de hastanelerde denenmeye başladı

ABD’nin önde gelen akademik tıp merkezlerinden Mayo Clinic, Google’nın tıbbi bilgilerle ilgili geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunu bir süredir deniyor.
The Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığına göre Google’ın tıbbi bilgilerle ilgili soruları yanıtlamak için tasarlanmış yapay zeka aracı Med-PaLM 2, Mayo Clinic’te nisandan beri test ediliyor.
WSJ, kurum içerisinde paylaşılan bir e-postada, yapay zeka robotunun özellikle ‘doktorlara daha sınırlı erişimi’ olan ülkelerde yararlı olabileceğinin belirtildiğini aktardı.
Habere göre, Med-PaLM 2 şu an tam anlamıyla ‘mükemmel’ değil. Sohbet robotunun verdiği cevaplarda, doktorların verdiği cevaplardan daha fazla yanlışlık ve alakasız bilgi buldu.
Yine de Med-PaLm 2, muhakeme ve kanıtı gösterme gibi konularda doktorlarla benzer performansı gösterdi.
Google’ın kıdemli araştırma müdürü Greg Corrado, Med-PaLM 2’nin hala başlangıç aşamasında olduğunu söylüyor. Corrado, Med-PaLM 2’nin kendi ailesinin ‘sağlık yolculuğunun’ bir parçası olmasını istemese de ‘sağlık hizmetlerinde yapay zekanın yararlı olabileceği yerlerin olduğunu’ belirtti.