Yapay zeka, ABD’de hastanelerde denenmeye başladı

ABD’nin önde gelen akademik tıp merkezlerinden Mayo Clinic, Google’nın tıbbi bilgilerle ilgili geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunu bir süredir deniyor.

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The Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığına göre Google’ın tıbbi bilgilerle ilgili soruları yanıtlamak için tasarlanmış yapay zeka aracı Med-PaLM 2, Mayo Clinic’te nisandan beri test ediliyor.

WSJ, kurum içerisinde paylaşılan bir e-postada, yapay zeka robotunun özellikle ‘doktorlara daha sınırlı erişimi’ olan ülkelerde yararlı olabileceğinin belirtildiğini aktardı.

Habere göre, Med-PaLM 2 şu an tam anlamıyla ‘mükemmel’ değil. Sohbet robotunun verdiği cevaplarda, doktorların verdiği cevaplardan daha fazla yanlışlık ve alakasız bilgi buldu.

Yine de Med-PaLm 2, muhakeme ve kanıtı gösterme gibi konularda doktorlarla benzer performansı gösterdi.

Google’ın kıdemli araştırma müdürü Greg Corrado, Med-PaLM 2’nin hala başlangıç aşamasında olduğunu söylüyor. Corrado, Med-PaLM 2’nin kendi ailesinin ‘sağlık yolculuğunun’ bir parçası olmasını istemese de ‘sağlık hizmetlerinde yapay zekanın yararlı olabileceği yerlerin olduğunu’ belirtti.