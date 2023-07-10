Feshane kutsalmış: AKP, İBB’ye ‘yargı sopasını’ gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Artİstanbul Feshane’de açtığı ‘Ortadan Başlamak’ adlı serginin kaldırılmasını isteyen AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, aksi takdirde demokratik ve hukuki haklarını arayacaklarını söyledi.

Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane’de, 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergiye, bir grup tarafından 27 Haziran’da ‘LGBTİ+ propagandası’ gerekçesiyle saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Dünse ‘Milli ve manevi hassasiyetler’i gerekçe gösteren bir grup, Feshane önünde bir araya gelerek sergiyi basmaya çalışmıştı.

İBB Meclisi’nde sergi hedef alındı

AKP’li Türkyılmaz da bugün İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada sergiyi hedef aldı.

Feshane’nin kutsal bir mekan olduğunu savunan Türkyılmaz, mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev göreceğinin beyan ve taahhüt edildiğini söyledi:

“Mekanın ve bulunduğu muhitin manevi iklimi 2019 yılında Sayın İBB Başkanı tarafından ikrar edilmiş, restorasyon sonrası bölgenin manevi kimliğine uygun etkinliklerin gerçekleştirileceği hatta bu mekanın tasavvuf müzesi olarak işlev göreceği beyan ve taahhüt edilmiştir. Hal böyleyken, restorasyon sonrası mekanda gerçekleştirilen ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi adı gibi toplumsal fay hatlarını ortadan ayırmaya namzet, siyasal mesajlar içeren bir araç ve ahlaki açıdan ortalama bir Türk insanını ve ailesini rahatsız edecek eserlerin sergilendiği bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır.”

Yargı sopası gösterildi

Bir an önce serginin kaldırılmasını isteyen Türkyılmaz, İBB’ye ‘yargı sopasını’ gösterdi:

“Milliyetçi muhafazakar dünya görüşümüz ve milletimizin bizi siyaset sahnesinde korumakla mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak, sanat adı altında imal edilen aslında bir patolojiyi ifşa eden bu ve benzeri ürünlerin kamusal mekanlarda kamusal hassasiyet gereği sergilenmemesini, söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını, aksi halde demokratik ve hukuki haklarımızı en güçlü şekilde kullanacağımızı beyan etmek isteriz. İstanbul, maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür ve bu bütünü millet namına korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.”



