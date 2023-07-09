İBB’nin Feshane’deki sergisine baskın girişimi

‘Milli ve manevi hassasiyetler’i gerekçe gösteren bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Artİstanbul Feshane’de açtığı ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiyi basmaya çalıştı.

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Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane’de, 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergiye, bir grup tarafından 27 Haziran’da ‘LGBTİ+ propagandası’ gerekçesiyle saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Bunun ardından geçici süreliğine ziyarete kapanan sergi tekrar açılmıştı.

Bugün tekrar Eyüpsultan’daki Artİstanbul Feshane önünde bir araya gelen grup adına konuşan ‘Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’ başkanı Kürşat Mican, sergideki eserlerin ‘milli ve manevi değerlere hakaret içerdiğini’ savundu:

“Kültür sanat adı altında burada sergilenen şeyler kesinlikle sapkınlığı özendirmektedir ve bizim manevi dokumuzla milli kültürümüzle yakından uzaktan alakası yoktur, örtüşmemektir, çatışmaktadır.”

Resmi kurumlara müracaat etmişler

Mican, ‘serginin kaldırılması için resmi kurumlara da müracaat ettiklerini’ söyledi.

Açıklamanın ardından grup üyelerinden bazıları Artİstanbul Feshane önünde güvenlik önlemi alan polis engelini aşarak içeri girmek istedi.

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine arbede çıktı. Daha sonra gruptakiler geri çekilerek dağıldı.