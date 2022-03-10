Akşam Postası / 10 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | UNICEF: 1 milyondan fazla çocuk evini terk etti
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 15’inci gün. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
Antalya’daki üçlü görüşme sona erdi: Ateşkes konusunda ilerleme yok
Kapanan Rus kanalın sunucusu: Rusya’da bağımsız medya dönemi sona erdi
ABD’de enflasyon yüzde 7,9’a çıktı
ABD’de enflasyondaki yükseliş şubat ayında da devam etti. Şubatta tüketici fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 7,9, aylıksa yüzde 0,8.
Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra özel halk otobüsü şoförleri kontak açıyor
Ankara’da akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapatan özel halk otobüsü şoförleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra kontak açtıklarını bildirdi.
Erdoğan faiz indirip doları zıplatmasaydı benzin ve motorin bugün ne kadar olurdu?
Türkiye son bir haftadır hemen hemen her gün yenisi gelen akaryakıt zamlarıyla güne başlıyor.
Hükümete göre benzin ve motorinde ortaya çıkan tablo Rusya-Ukrayna savaşının petrol fiyatlarını artırmasıyla alakalı. Bazı ekonomistlere göreyse tabeladaki rakamlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rolü büyük.
Akaryakıt istasyonları ‘artık battı’: Bayiler eylem yapmak istiyor
Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri: Diyarbakır’da fazla oyumuz yok, kabahat bizde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “CHP’nin Diyarbakır’da fazla oyu yok farkındayım ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil bizde” dedi.
Kılıçdaroğlu Diyarbakır’da: Esnafla görüştü, talepleri dinledi
Kılıçdaroğlu: Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkenceler unutulmadı
Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş
Merkez Bankası’nın (MB) net rezervlerinde 4 Mart’la biten hafta itibariyle sınırlı bir düşüş kaydedildi.
Şirketlerin döviz satışı kesildi
İlk vakanın üzerinden iki yıl geçti: Türkiye salgını nasıl yaşadı?
Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Yaklaşık 14 milyon vaka, 94 bin can kaybıyla geçen Türkiye’de salgının özeti…
Faturası ödenmediği için elektriği kesilen Moda Sahnesi’nde geri adım atıldı
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tiyatro topluluğu Moda Sahnesi’nin ödeyemediği faturalar nedeniyle elektriği kesildi.
Anket: AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altında
Yöneylem’in anketine göre yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına indi.
MHK başkanı ‘hakem’ kararını anlattı: Bazı arkadaşlar kurumun üzerinde davrandı
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemle ilgili karar hakkında “Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” dedi.
‘Nevruz Deklarasyonu’ Diyarbakır’da açıklandı: ‘Şimdi kazanma zamanı’
HDP, DTK, Özgür Kadın Hareketi ve DBP, bu yıl 72 merkezde kutlanması planlanan Nevruz için hazırlanan deklarasyonu açıkladı. Bu yılki slogan ‘Şimdi kazanma zamanı’ olarak belirlendi.