Akşam Postası / 10 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | UNICEF: 1 milyondan fazla çocuk evini terk etti

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 15’inci gün. Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

ABD’de enflasyon yüzde 7,9’a çıktı

ABD’de enflasyondaki yükseliş şubat ayında da devam etti. Şubatta tüketici fiyat endeksinde yıllık artış yüzde 7,9, aylıksa yüzde 0,8.

Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra özel halk otobüsü şoförleri kontak açıyor

Ankara’da akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapatan özel halk otobüsü şoförleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra kontak açtıklarını bildirdi.

Erdoğan faiz indirip doları zıplatmasaydı benzin ve motorin bugün ne kadar olurdu?

Görsel: Diken

Türkiye son bir haftadır hemen hemen her gün yenisi gelen akaryakıt zamlarıyla güne başlıyor.

Hükümete göre benzin ve motorinde ortaya çıkan tablo Rusya-Ukrayna savaşının petrol fiyatlarını artırmasıyla alakalı. Bazı ekonomistlere göreyse tabeladaki rakamlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rolü büyük.

Kılıçdaroğlu’ndan özeleştiri: Diyarbakır’da fazla oyumuz yok, kabahat bizde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “CHP’nin Diyarbakır’da fazla oyu yok farkındayım ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil bizde” dedi.

Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervlerinde 4 Mart’la biten hafta itibariyle sınırlı bir düşüş kaydedildi.

İlk vakanın üzerinden iki yıl geçti: Türkiye salgını nasıl yaşadı?

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Yaklaşık 14 milyon vaka, 94 bin can kaybıyla geçen Türkiye’de salgının özeti…

Faturası ödenmediği için elektriği kesilen Moda Sahnesi’nde geri adım atıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki tiyatro topluluğu Moda Sahnesi’nin ödeyemediği faturalar nedeniyle elektriği kesildi.

Anket: AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altında

Yöneylem’in anketine göre yüzde 32 oy oranına sahip AKP’yle CHP arasındaki fark yüzde 2’nin altına indi.

MHK başkanı ‘hakem’ kararını anlattı: Bazı arkadaşlar kurumun üzerinde davrandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 13 hakemle ilgili karar hakkında “Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp. Bu listeden tamamen ben sorumluyum” dedi.

‘Nevruz Deklarasyonu’ Diyarbakır’da açıklandı: ‘Şimdi kazanma zamanı’

HDP, DTK, Özgür Kadın Hareketi ve DBP, bu yıl 72 merkezde kutlanması planlanan Nevruz için hazırlanan deklarasyonu açıkladı. Bu yılki slogan ‘Şimdi kazanma zamanı’ olarak belirlendi.