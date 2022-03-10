Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi için imzayı attı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almak için sözleşme imzaladı.

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Türk Telekom’un toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden kısım, Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom’a (OTAŞ) 2005 yılında satılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı krediyi ödeyememiş, buna karşılık, OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesi, Akbank, Garanti ve İş Bankası ortaklığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) şirketine devredilmişti.

TVF ise Türk Telekom’un hisselerini bu şirketten satın almak için geçen aralıkta resmen harekete geçmişti.

Bugün BloombergHT’nin konuşan kaynaklar TVF’nin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini almak için 1,6 milyar dolarlık bir kredi sağlamaya yakın olduğunu belirtmişti.

KAP açıklaması

Türk Telekom’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasında pay satın alım sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin detaylara ver verildi.

Açıklamada, şu ifadelere verildi: “17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecektir.

Bu satın alma, Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır. İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.”