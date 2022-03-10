Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra özel halk otobüsü şoförleri kontak açıyor

Ankara’da akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapatan özel halk otobüsü şoförleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ın açıklamasından sonra kontak açtıklarını bildirdi.

Fotoğraf: ABB

Son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam gelmesi Ankara’da özel halk otobüslerinin kontak kapatmasına neden olmuştu.

Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, dün zamlarından dolayı ‘zorunlu olarak çalışamayacaklarını’ duyurmuş; bugün ise şoförler Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak oplu taşıma ücretlerine en az 10 TL zam istemişti.

Bunun üzerine çözüm arayışında olduklarını duyuran Mansur Yavaş, Twitter üzerinden videolu açıklama yayınlayarak şunları kaydetti: “Özellikle son dönemde günbegün artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de yetersiz kaldığı gerekçesiyle Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün.

Şunun da tekrar altını çizmek istiyorum: Kimlerin ücretsiz taşınacağı hususunu belediyeler değil devlet, yasayla belirlemektedir. Dolayısıyla bizim belediye olarak kanunen burada bir söz hakkımız yoktur. Sadece Ocak’ta 333 adet halk otobüsünde 1 milyon 100 bin kişinin ücretsiz taşıması gerçekleştirilmiştir. Aynı ay 1 milyon 145 bin yolcu indirimli olarak taşınmış, öğrenci abonmanından ise 687 bin kişi yararlanmıştır.”

Şoförlerin protestosu. Görsel: ANKA

‘Belediye, 6,5 lira olması için teklif götürecek’

5 Ocak’taki son fiyat artışından beri belediyenin maliyetinin ortalama yüzde 70 arttığını belirten Yavaş, esnafın talebi hakkında belediyenin teklifini şöyle sundu: “Dolmuş ücretleri, ilgili esnaf odası aracılığıyla belirlenmekte ve valilik tarafından onaylanmaktadır. Dolmuşçu esnafı, 16 Şubat tarihinde zam taleplerini odaya bildirmiş ancak hâlâ sonuç alınamamıştır. Dolmuş ücretlerini bu kurumlar belirleyecek olup, belediyemizle ise hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Özel halk otobüslerinin fiyat artışı kararı ise UKOME’de alınmaktadır.

Belediye olarak hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağduriyet yaşamaması için 6,5 lira olması için teklif götürülecektir. Özel halk otobüsü esnafına, ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 2 lira, ÖTA (özel toplu taşıma araçları) esnafına ücretsiz taşıdıkları yolcu başına 3 lira, ilçe ÖTA’lara 4 lira destek olunması teklifimizle belediye meclisi gündemine alacağız.

Bu teklifimizin kabul edilmemesi halinde, ekonomik koşullara dayanabildiğimiz ölçüde EGO (Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü) otobüslerine zam yapmadan, gerekirse belediyelerimizin büyük projelerinden birini askıya alıp, bugün olduğu gibi bundan sonra da tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız. Zaten ekonomik zorluklarla mücadele eden hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması ve evine bir adet fazla ekmek götürebilmesi bizim önceliğimizdir.”

Bunun üzerine Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası’nın Twitter hesabı üzerinden Yavaş’ın esnafın geçim kaynağı otobüslerinin çalışabilmesi için gerekli desteği verdiğini belirterek, “Araçlarımız çalışmaya başlamıştır. Aksaklık için özür dileriz” diye yazıldı.

Oda, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar ve Yavaş’a teşekkür etti.