Eski HDP’li vekilden Kılıçdaroğlu’na eleştiri: Romantik ve ürkek konuştu

Eski HDP Muş milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır’ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘romantik ve ürkek’ konuştuğunu ifade etti.

Fotoğraf: CHP

Dün Diyarbakır’a giden Kılıçdaroğlu, bugün birçok kişiyi ve sivil toplum kuruluşunu ziyaret etti.

Sakık, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Sayın Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da romantik ve ürkek bir konuşma yaptı, ‘Sizi anlıyorum, dertlerinizin farkındayım’ dedi. Evet ama bizim dertlerimizden ne anladığını biz anlamadık. Bu sorunları çözeceğim dedi peki nasıl? ‘Bu soruna talibim’ dedi. ‘Bu sorun’ dediğinin adı nedir?

Kürt sorunu çok ağır ve kadim bir sorundur, sadece lafla olamayacağını bilecek kadar çok acı gördük. Çok zaman ve çok hayat kaybettik. Siyaset sadece bir ‘İyi niyet sunma’ hali değildir. Adını dahi koymaya çekindiğiniz bir soruna nasıl talip olunur o zaman?”

Kürt sorunu çok ağır ve kadim bir sorundur sadece lafla olamayacağını bilecek kadar çok acı gördük. Çok zaman ve çok hayat kaybettik. Siyaset sadece bir “iyi niyet sunma” hali değildir. Adını dahi koymaya çekindiğiniz bir soruna nasıl talip olunur o zaman? — sırrısakık (@sakiksirri) March 10, 2022

Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti

9 Mart akşamı Diyarbakır’a giden Kılıçdaroğlu, ilk olarak HDP’yi oturma eylemiyle protesto eden ve ‘Diyarbakır Anneleri’ adı verilen grubun temsilcileriyle görüştü.

Sabah saatlerinde kahvaltıda aralarında Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin de olduğu 11 kadınla bir araya geldi. Daha sonra esnafı ziyaret etti.

CHP lideri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde partisine yeni katılan 1300 yeni ismin rozet törenine katıldı. Ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Akşam saatlerinde ise Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören mağdurlardan İsa Güneş’i ve ailesini evinde ziyaret etti.