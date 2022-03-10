Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BM: Katliama son verin

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 15’inci gün.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

6:10 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova’da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

4:14 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Bu yasa, Ukrayna’da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlarla vatandaşlığı olmayan kişileri de kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna’ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanmaktan sorumlu tutulmayacak.

3:46 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ”Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin” çağrısını yaptı.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now. — António Guterres (@antonioguterres) March 9, 2022

3:24 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.