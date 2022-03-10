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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BM: Katliama son verin

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 15’inci gün.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.


6:10 Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova’da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

4:14 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Bu yasa, Ukrayna’da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlarla vatandaşlığı olmayan kişileri de kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna’ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanmaktan sorumlu tutulmayacak.

3:46 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ”Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin” çağrısını yaptı.

3:24 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 14’üncü gününde öne çıkan gelişmeler

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 13’üncü günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12’nci günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 11’inci günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 10’uncu günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dokuzuncu günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sekizinci günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yedinci günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin altıncı günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin beşinci günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü günü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ikinci günü

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