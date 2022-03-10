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Yaramazlara biraz batar!

Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü toplantısı başladı

Rusya-Ukrayna-Türkiye dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 11:25’te başladı.

Fotoğraf: AA

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarına kapsamlı işgal harekatı başlatmıştı.


Devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 milyon vatandaşın komşu ülkelere göç ettiği Ukrayna’da sivillerin kaçışı sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması amacıyla taraflar Belarus’ta üç tur müzakere etmiş ama anlaşmazlıklar devam etmişti.

Son görüşmede sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alınmıştı.

Türkiye’nin girişimleri kapsamında iki ülke, dışişleri bakanlarının Türkiye’nin arabuluculuğunda Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelmesini kabul etmişti.

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