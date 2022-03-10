‘Nevruz Deklarasyonu’ Diyarbakır’da açıklandı: ‘Şimdi kazanma zamanı’

HDP, DTK, Özgür Kadın Hareketi ve DBP, bu yıl 72 merkezde kutlanması planlanan Nevruz için hazırlanan deklarasyonu açıkladı. Bu yılki slogan ‘Şimdi kazanma zamanı’ olarak belirlendi.

Fotoğraf: Diken

Basın toplantısına DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk, DBP eş genel başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve TJA aktivisti Emel Temel katıldı.

Ayrıca ‘Kürdistani İttifak Çalışması’nda yer alan Kürdistan Komünist Partisi, KDP-Bakur, Azadî Partisi, İnsan ve Özgürlük Partisi ve Devrimci Demokratik Kürt Derneği genel başkanları da salondaydı.

Deklarasyonda Türkiye’de ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelere yer verilirken, Nevruz’un tarihsel arka planına dair değerlendirmeler yer aldı.

Savaşlara ve çatışmalı ortamlara değinilen deklarasyonda, “Savaş halkların yıkımıdır ve ‘Savaşa hayır’ diyerek halkları kendi devletlerinin savaş siyasetine karşı barış barikatını örmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.

‘Anadilde eğitim kırmızı çizgi’

Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki askeri harekâtlarının eleştirildiği açıklamada, yaşananların ‘Kürt siyasetinin parçalı oluşu’ndan kaynaklandığı belirtildi.

İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmemesine tepki gösterildi.

Anadilde eğitime ayrı başlık ayrılan açıklamada, “Anadilde eğitim Kürtlerin en büyük talebi olup hiçbir koşulda vazgeçmeyeceği kırmızı çizgisidir” dendi.

Deklarasyondan öne çıkan başlıklar şöyle:

“2022 Newrozu’nu, faşizmin ve sömürgeciliğin bizleri koyu karanlığına hapsetmeye çalıştığı bir dönemde karşılıyoruz. Dünyada, Ortadoğu’da ve Kürdistan’da zulüm ve baskılar tırmanıyor. Bunun karşısında direnişin de tüm ihtişamıyla yaşandığı tarihi bir süreci de yaşıyoruz. Kapitalizm, yaşadığı derin kriz ve kaostan çıkışını yeni savaşlar üreterek aşmaya çalışıyor. Afganistan, Irak, Suriye, Libya üzerinden yaşanan uzatmalı vekâlet savaşları, Ukrayna’da tarafların doğrudan savaşıyla hegemonya mücadelesi yeni bir boyut kazandı. Savaş halkların yıkımıdır ve ‘Savaşa hayır’ diyerek halkları kendi devletlerinin savaş siyasetine karşı barış barikatını örmeye çağırıyoruz.

Kayyım adı altındaki gasp rejimiyle Kürt halkının iradesi başta olmak üzere dili, kimliği ve kültürüne karşı soykırım politikaları sürdürülüyor. Ortadoğu’nun kadim dillerinden olan Kürtçe, yüzyılı aşkındır alenen yasaklanmış durumda. Bu inkâr ve yasakçı zihniyetin son halkası AKP iktidarıdır. AKP-MHP yönetimi bir taraftan devletin resmi kanalında Kürtçeyi, Kürt halkı ve siyasetine karşıt propaganda aracı yaparken, diğer taraftan seçmeli dersi bir lütufmuş gibi sunuyor.

‘Kendi siyasi ömrünü uzatmak istiyor’

AKP-MHP iktidar bloğunu özel savaş politikaları dâhil Kürt halkının kazanımlarına karşı içerde ve dışarıda yürüttüğü topyekûn savaş, derin ekonomik kriz ve toplumun siyasi kutuplaşmasına yol açmıştır. Ülkenin tüm olanakları savaşa seferber edilmiş ve bu savaşın ağır yükü halkların, kadınların, emekçilerin, işçilerin sırtına yüklenerek toplum açlığa mahkûm edilmiştir. Yaşadığı iflas ve yenilgiyi örtmek için kumpas davalarla HDP’yi kapatmak ve genelde örgütlü Kürt demokratik siyasetini etkisiz kılmayı hedefleyerek kendi siyasi ömrünü uzatmak istemektedir.

Böylesi tarihi bir süreçte, 2022 Newrozu’nu ‘Şimdi kazanma zamanı’ şiarıyla karşılıyoruz. Newroz baharın başlangıcı, yeni umut ve özlemlerin, büyük başarıların günüdür. Newroz’la kendisini yeniden yaratan Kürt halkı zafere kilitlenip özgürlüğü kazanmaya her zamankinden daha fazla yakındır.”

Diyarbakır programı

Öte yandan, kutlamalar arasında en kalabalık olarak öne çıkan Diyarbakır için de programın belirlendiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ergin Çağlar’ın haberine göre, kutlamalar için aralarında siyasetçi, STK temsilcileri, aydın ve yazarların da olduğu 400 kişiye davetiye gönderilecek.

Kutlama, 21 Mart Pazartesi günü Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda saat 09:00’da başlayacak, 17:00’ye kadar sürecek. Sanatçılar Rojda, Azad Bedran, Servet Kocakaya, Kazo ve Elenora sahne alacak.